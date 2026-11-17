SPI-Papier VP Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in VP Bank von vor 5 Jahren bedeutet
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die VP Bank-Aktie gebracht.
Am 17.11.2021 wurden VP Bank-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 103,40 CHF. Bei einem Investment von 1.000 CHF in die VP Bank-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,671 VP Bank-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.11.2026 gerechnet (98,10 CHF), wäre die Investition nun 948,74 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 5,13 Prozent abgenommen.
VP Bank wurde am Markt mit 612,87 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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