Rentabler VZ-Einstieg?

So viel hätten Anleger mit einem frühen VZ-Investment verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde das VZ-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die VZ-Aktie an diesem Tag bei 93,00 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 107,527 VZ-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 20.11.2026 auf 168,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18.064,52 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 80,65 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von VZ bezifferte sich zuletzt auf 6,61 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net