SPI-Papier VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VZ-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen VZ-Investment verdienen können.
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit VZ-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 152,20 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1.000 CHF in die VZ-Aktie investierten, hätten nun 6,570 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 13.11.2026 1.174,77 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 178,80 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 17,48 Prozent zugenommen.
VZ erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,05 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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