SPI-Papier VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in VZ von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die VZ-Aktie Anlegern gebracht.
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Am 26.10.2023 wurden VZ-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die VZ-Aktie bei 89,30 CHF. Bei einem Investment von 1.000 CHF in VZ-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,198 VZ-Aktien. Die gehaltenen VZ-Aktien wären am 23.10.2026 1.811,87 CHF wert, da der Schlussstand 161,80 CHF betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 81,19 Prozent.
Jüngst verzeichnete VZ eine Marktkapitalisierung von 6,38 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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