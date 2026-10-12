SPI-Papier VZ-Aktie: So viel hätte eine Investition in VZ von vor 10 Jahren abgeworfen

Langfristige Investition

12.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren VZ-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das VZ-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das VZ-Papier an diesem Tag bei 56,05 CHF. Bei einem Investment von 10.000 CHF in VZ-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 178,412 VZ-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 09.10.2026 auf 158,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 28.260,48 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 182,60 Prozent erhöht.

VZ markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,25 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net