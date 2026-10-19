SPI-Papier VZ-Aktie: So viel hätte eine Investition in VZ von vor einem Jahr abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die VZ-Aktie Anlegern gebracht.
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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der VZ-Aktie statt. Der Schlusskurs der VZ-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 152,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das VZ-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,655 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 106,29 CHF, da sich der Wert eines VZ-Papiers am 16.10.2026 auf 162,20 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 106,29 CHF, was einer positiven Performance von 6,29 Prozent entspricht.
Zuletzt ergab sich für VZ eine Börsenbewertung in Höhe von 6,38 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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