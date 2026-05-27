SPI-Papier Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walliser Kantonalbank von vor 3 Jahren eingefahren

Profitable Walliser Kantonalbank-Anlage?

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Walliser Kantonalbank-Aktien verdienen können.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 03.06.2023 wurden Walliser Kantonalbank -Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Walliser Kantonalbank-Papier bei 111,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Walliser Kantonalbank-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,901 Walliser Kantonalbank-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.06.2026 auf 158,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 142,79 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 42,79 Prozent gesteigert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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