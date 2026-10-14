SPI-Papier Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Walliser Kantonalbank von vor einem Jahr abgeworfen

Frühe Investition

14.10.26 10:01 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Walliser Kantonalbank-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Walliser Kantonalbank-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 129,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1.000 CHF in die Walliser Kantonalbank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,752 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.306,20 CHF, da sich der Wert eines Walliser Kantonalbank-Papiers am 13.10.2026 auf 168,50 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 30,62 Prozent.

Walliser Kantonalbank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,62 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net