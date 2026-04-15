SPI-Papier Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Walliser Kantonalbank-Investment von vor 10 Jahren verdient

Rentabler Walliser Kantonalbank-Einstieg?

Bei einem frühen Walliser Kantonalbank-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden Walliser Kantonalbank-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Walliser Kantonalbank-Aktie bei 78,05 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 100 CHF in die Walliser Kantonalbank-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,281 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 21.04.2026 auf 158,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 203,07 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 103,07 Prozent gleich.

Walliser Kantonalbank war somit zuletzt am Markt 2,49 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net