SPI-Papier Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Walliser Kantonalbank-Investment von vor einem Jahr verdient

Langfristige Performance

11.11.26 10:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Walliser Kantonalbank-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Walliser Kantonalbank-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 129,00 CHF. Bei einem Investment von 10.000 CHF in die Walliser Kantonalbank-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 77,519 Walliser Kantonalbank-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 10.11.2026 12.713,18 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 164,00 CHF belief. Mit einer Performance von +27,13 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Walliser Kantonalbank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,57 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net