DAX 26.531 +0,7%ESt50 6.370 +0,7%MSCI World 4.836 -0,2%Top 10 Crypto 9,67 +0,3%Nas 25.066 -0,7%Bitcoin 66.072 +0,1%Euro 1,1138 -0,3%Öl 92,6 +1,2%Gold 4.050 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Langfristige Performance

SPI-Papier Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Walliser Kantonalbank-Investment von vor einem Jahr verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Walliser Kantonalbank-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walliser Kantonalbank
175.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurde die Walliser Kantonalbank-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 129,00 CHF. Bei einem Investment von 10.000 CHF in die Walliser Kantonalbank-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 77,519 Walliser Kantonalbank-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 10.11.2026 12.713,18 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 164,00 CHF belief. Mit einer Performance von +27,13 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Walliser Kantonalbank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,57 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Walliser Kantonalbank Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

Walliser Kantonalbank Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Walliser Kantonalbank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.