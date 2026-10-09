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SPI-Papier Xlife Sciences-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Xlife Sciences-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Xlife Sciences-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Xlife Sciences AG
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Xlife Sciences-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Xlife Sciences-Papier an diesem Tag bei 40,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 250,000 Xlife Sciences-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 08.10.2026 auf 9,90 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.475,00 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 75,25 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von Xlife Sciences betrug jüngst 56,46 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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