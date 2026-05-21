SPI-Papier Xlife Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Xlife Sciences von vor 3 Jahren bedeutet
So viel hätten Anleger mit einem frühen Xlife Sciences-Investment verlieren können.
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Vor 3 Jahren wurde das Xlife Sciences-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 36,50 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Xlife Sciences-Aktie investiert, befänden sich nun 2,740 Xlife Sciences-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 55,62 CHF, da sich der Wert einer Xlife Sciences-Aktie am 21.05.2026 auf 20,30 CHF belief. Damit wäre die Investition 44,38 Prozent weniger wert.
Insgesamt war Xlife Sciences zuletzt 117,54 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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