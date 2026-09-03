SPI-Papier Xlife Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte eine Xlife Sciences-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Wer vor Jahren in Xlife Sciences eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
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Heute vor 1 Jahr wurde das Xlife Sciences-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Xlife Sciences-Aktie bei 20,50 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 100 CHF in die Xlife Sciences-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4,878 Anteilen. Die gehaltenen Xlife Sciences-Aktien wären am 03.09.2026 64,39 CHF wert, da der Schlussstand 13,20 CHF betrug. Das entspricht einer Einbuße um 35,61 Prozent.
Der Börsenwert von Xlife Sciences belief sich zuletzt auf 77,58 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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