SPI-Papier Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ypsomed-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Ypsomed eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Ypsomed-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Ypsomed-Papier letztlich bei 183,28 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in das Ypsomed-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5,456 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 28.10.2026 2.141,03 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 392,40 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 114,10 Prozent.
Insgesamt war Ypsomed zuletzt 4,75 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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