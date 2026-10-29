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Ypsomed-Anlage im Blick

SPI-Papier Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ypsomed-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Ypsomed eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ypsomed AG
426.80 EUR 10.60 EUR 2.55 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Ypsomed-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Ypsomed-Papier letztlich bei 183,28 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in das Ypsomed-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5,456 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 28.10.2026 2.141,03 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 392,40 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 114,10 Prozent.

Insgesamt war Ypsomed zuletzt 4,75 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
30.11.12 Ypsomed hold Vontobel Research
02.11.12 Ypsomed hold Vontobel Research
01.11.12 Ypsomed hold Vontobel Research
06.06.12 Ypsomed hold Vontobel Research
24.05.12 Ypsomed hold Vontobel Research

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