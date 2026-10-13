SPI-Papier Zehnder A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zehnder A von vor 10 Jahren abgeworfen

Zehnder A-Performance

13.10.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Zehnder A-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Zehnder A-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen Zehnder A-Anteile an diesem Tag bei 41,00 CHF. Bei einem 10.000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 243,902 Zehnder A-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.10.2026 gerechnet (72,00 CHF), wäre die Investition nun 17.560,98 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 75,61 Prozent angezogen.

Zehnder A wurde am Markt mit 812,98 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net