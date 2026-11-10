SPI-Papier Zehnder A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zehnder A von vor 10 Jahren abgeworfen

Zehnder A-Investition

10.11.26 10:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Zehnder A-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Zehnder A-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 41,90 CHF wert. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Zehnder A-Aktie investiert hat, hat nun 2,387 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Zehnder A-Aktie auf 72,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 173,75 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 73,75 Prozent gesteigert.

Zehnder A erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 804,34 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net