SPI-Papier Zehnder A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zehnder A von vor 5 Jahren gekostet

Lohnende Zehnder A-Anlage?

06.10.26 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in Zehnder A-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 06.10.2021 wurden Zehnder A-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 98,70 CHF. Hätte ein Anleger 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Zehnder A-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 10,132 Zehnder A-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Zehnder A-Aktie auf 71,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 727,46 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 27,25 Prozent.

Zehnder A wurde jüngst mit einem Börsenwert von 797,12 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net