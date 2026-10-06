SPI-Papier Zehnder A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zehnder A von vor 5 Jahren gekostet
Wer vor Jahren in Zehnder A-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
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Am 06.10.2021 wurden Zehnder A-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 98,70 CHF. Hätte ein Anleger 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Zehnder A-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 10,132 Zehnder A-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Zehnder A-Aktie auf 71,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 727,46 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 27,25 Prozent.
Zehnder A wurde jüngst mit einem Börsenwert von 797,12 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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