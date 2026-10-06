DAX 25.482 +0,9%ESt50 6.299 +0,9%MSCI World 4.953 +0,5%Top 10 Crypto 11,58 -1,2%Nas 27.477 +1,1%Bitcoin 76.337 -0,1%Euro 1,1242 +0,2%Öl 99,5 -0,8%Gold 4.152 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Lohnende Zehnder A-Anlage?

SPI-Papier Zehnder A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zehnder A von vor 5 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Zehnder A-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zehnder AG (A)
77.00 EUR 0.50 EUR 0.65 %
Charts | News | Analysen

Am 06.10.2021 wurden Zehnder A-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 98,70 CHF. Hätte ein Anleger 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Zehnder A-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 10,132 Zehnder A-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Zehnder A-Aktie auf 71,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 727,46 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 27,25 Prozent.

Zehnder A wurde jüngst mit einem Börsenwert von 797,12 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Zehnder A Aktie News

Werbung

Zehnder A Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zehnder A nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.