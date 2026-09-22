SPI-Papier Zehnder A-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Zehnder A von vor einem Jahr angefallen

Zehnder A-Investition im Blick

22.09.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Zehnder A-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Zehnder A-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 72,30 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 10.000 CHF in die Zehnder A-Aktie investiert hat, hat nun 138,313 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 9.889,35 CHF, da sich der Wert eines Zehnder A-Anteils am 21.09.2026 auf 71,50 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 1,11 Prozent.

Der Börsenwert von Zehnder A belief sich zuletzt auf 782,85 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net