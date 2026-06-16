Lukrativer Züblin (Zueblin Immobilien-Einstieg?

SPI-Papier Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Züblin (Zueblin Immobilien von vor 10 Jahren abgeworfen

23.06.26 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

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Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie an diesem Tag 18,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 555,556 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 22.06.2026 auf 54,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 30.333,33 CHF wert. Damit wäre die Investition 203,33 Prozent mehr wert. Der Marktwert von Züblin (Zueblin Immobilien betrug jüngst 175,65 Mio. CHF. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net