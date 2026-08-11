SPI-Papier Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Züblin (Zueblin Immobilien von vor 10 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen Züblin (Zueblin Immobilien-Investment verdienen können.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Züblin (Zueblin Immobilien-Papier bei 19,20 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 52,083 Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.08.2026 2.604,17 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 50,00 CHF belief. Aus 1.000 CHF wurden somit 2.604,17 CHF, was einer positiven Performance von 160,42 Prozent entspricht.
Der Marktwert von Züblin (Zueblin Immobilien betrug jüngst 165,71 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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