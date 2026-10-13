SPI-Papier Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in Züblin (Zueblin Immobilien von vor 10 Jahren abgeworfen

Investmentbeispiel

13.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie bei 18,15 CHF. Bei einem Züblin (Zueblin Immobilien-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,510 Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 12.10.2026 auf 52,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 289,81 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 189,81 Prozent zugenommen.

Züblin (Zueblin Immobilien erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 174,57 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net