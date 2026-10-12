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SPI-Papier Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Zug Estates B-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Zug Estates B gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zug Estates AG (B)
2,380.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurde das Zug Estates B-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 2.130,00 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,047 Zug Estates B-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 105,63 CHF, da sich der Wert einer Zug Estates B-Aktie am 09.10.2026 auf 2.250,00 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 5,63 Prozent.

Jüngst verzeichnete Zug Estates B eine Marktkapitalisierung von 1,15 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
27.11.12 Zug Estates b hold Vontobel Research
28.08.12 Zug Estates b hold Vontobel Research
27.08.12 Zug Estates b hold Vontobel Research
19.07.12 Zug Estates b hold Vontobel Research

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