SPI-Papier Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Zug Estates B-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Zug Estates B gewesen.
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Heute vor 1 Jahr wurde das Zug Estates B-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 2.130,00 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,047 Zug Estates B-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 105,63 CHF, da sich der Wert einer Zug Estates B-Aktie am 09.10.2026 auf 2.250,00 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 5,63 Prozent.
Jüngst verzeichnete Zug Estates B eine Marktkapitalisierung von 1,15 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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