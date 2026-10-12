SPI-Papier Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Zug Estates B-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Langfristige Performance

12.10.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Zug Estates B gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 1 Jahr wurde das Zug Estates B -Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 2.130,00 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,047 Zug Estates B-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 105,63 CHF, da sich der Wert einer Zug Estates B-Aktie am 09.10.2026 auf 2.250,00 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 5,63 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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