SPI-Papier Zug Estates B-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zug Estates B von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Zug Estates B gewesen.
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Heute vor 5 Jahren wurde die Zug Estates B-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Zug Estates B-Papier an diesem Tag 1.965,00 CHF wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10.000 CHF in die Zug Estates B-Aktie investierten, hätten nun 5,089 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Zug Estates B-Anteile wären am 23.10.2026 11.246,82 CHF wert, da der Schlussstand 2.210,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 12,47 Prozent vermehrt.
Alle Zug Estates B-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,13 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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