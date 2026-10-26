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Zug Estates B-Anlage

SPI-Papier Zug Estates B-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zug Estates B von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Zug Estates B gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zug Estates AG (B)
2,360.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurde die Zug Estates B-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Zug Estates B-Papier an diesem Tag 1.965,00 CHF wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10.000 CHF in die Zug Estates B-Aktie investierten, hätten nun 5,089 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Zug Estates B-Anteile wären am 23.10.2026 11.246,82 CHF wert, da der Schlussstand 2.210,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 12,47 Prozent vermehrt.

Alle Zug Estates B-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,13 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Zug Estates B Analysen

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Datum Rating Analyst
27.11.12 Zug Estates b hold Vontobel Research
28.08.12 Zug Estates b hold Vontobel Research
27.08.12 Zug Estates b hold Vontobel Research
19.07.12 Zug Estates b hold Vontobel Research

Information

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