SPI-Papier Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zuger Kantonalbank von vor 3 Jahren eingebracht

Lukrative Zuger Kantonalbank-Anlage?

19.08.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Zuger Kantonalbank eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Zuger Kantonalbank-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Zuger Kantonalbank-Aktie 7.760,00 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in das Zuger Kantonalbank-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,013 Zuger Kantonalbank-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 18.08.2026 auf 10.200,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 131,44 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 31,44 Prozent gleich.

Am Markt war Zuger Kantonalbank jüngst 2,95 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net