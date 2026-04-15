SPI-Papier Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zuger Kantonalbank von vor einem Jahr eingebracht

Zuger Kantonalbank-Investment im Blick

Vor Jahren in Zuger Kantonalbank-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 22.04.2025 wurde die Zuger Kantonalbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 8.780,00 CHF. Hätte ein Anleger 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Zuger Kantonalbank-Aktie investiert, befänden sich nun 0,114 Zuger Kantonalbank-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.04.2026 gerechnet (11.250,00 CHF), wäre die Investition nun 1.281,32 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +28,13 Prozent.

Zuger Kantonalbank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,18 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net