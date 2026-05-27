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SPI-Papier Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zuger Kantonalbank-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

03.06.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Zuger Kantonalbank-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zuger Kantonalbank
10.550,00 CHF 0,00 CHF 0,00%
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Vor 5 Jahren wurde das Zuger Kantonalbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 6.820,00 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 1.000 CHF in die Zuger Kantonalbank-Aktie investierten, hätten nun 0,147 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Zuger Kantonalbank-Anteile wären am 02.06.2026 1.546,92 CHF wert, da der Schlussstand 10.550,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 54,69 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Zuger Kantonalbank eine Marktkapitalisierung von 3,06 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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