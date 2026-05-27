SPI-Papier Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zuger Kantonalbank-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Langfristige Performance

Vor Jahren in Zuger Kantonalbank-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 5 Jahren wurde das Zuger Kantonalbank -Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 6.820,00 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 1.000 CHF in die Zuger Kantonalbank-Aktie investierten, hätten nun 0,147 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Zuger Kantonalbank-Anteile wären am 02.06.2026 1.546,92 CHF wert, da der Schlussstand 10.550,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 54,69 Prozent gesteigert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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