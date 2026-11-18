Rentabler Zuger Kantonalbank-Einstieg?

Wer vor Jahren in Zuger Kantonalbank eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Zuger Kantonalbank-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Zuger Kantonalbank-Aktie an diesem Tag bei 6.660,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,150 Zuger Kantonalbank-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 17.11.2026 auf 11.250,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.689,19 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 68,92 Prozent erhöht.

Zuger Kantonalbank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,26 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net