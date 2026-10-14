SPI-Papier Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Zuger Kantonalbank-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Investmentbeispiel

14.10.26 10:01 Uhr

Bei einem frühen Investment in Zuger Kantonalbank-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Zuger Kantonalbank-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 7.760,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in das Zuger Kantonalbank-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,289 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 13.10.2026 14.626,29 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 11.350,00 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 46,26 Prozent gleich.

Zuger Kantonalbank war somit zuletzt am Markt 3,28 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net