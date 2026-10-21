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Zuger Kantonalbank-Anlage

SPI-Papier Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Zuger Kantonalbank-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Zuger Kantonalbank-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zuger Kantonalbank
12,100.00 EUR 100.00 EUR 0.83 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Zuger Kantonalbank-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 6.640,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Zuger Kantonalbank-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,015 Zuger Kantonalbank-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 20.10.2026 auf 11.350,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 170,93 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 70,93 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Zuger Kantonalbank eine Börsenbewertung in Höhe von 3,25 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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