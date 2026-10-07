SPI-Papier Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Zuger Kantonalbank-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Zuger Kantonalbank-Performance

07.10.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Zuger Kantonalbank-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Zuger Kantonalbank-Papier statt. Zum Handelsende stand das Zuger Kantonalbank-Papier an diesem Tag bei 8.780,00 CHF. Wer vor 1 Jahr 1.000 CHF in die Zuger Kantonalbank-Aktie investiert hat, hat nun 0,114 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.10.2026 gerechnet (11.050,00 CHF), wäre die Investition nun 1.258,54 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 25,85 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Zuger Kantonalbank einen Börsenwert von 3,18 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net