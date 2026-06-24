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Zuger Kantonalbank-Performance

SPI-Papier Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zuger Kantonalbank von vor 5 Jahren abgeworfen

01.07.26 10:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Zuger Kantonalbank-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zuger Kantonalbank
10.200,00 CHF -50,00 CHF -0,49%
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Vor 5 Jahren wurde die Zuger Kantonalbank-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Zuger Kantonalbank-Aktie an diesem Tag bei 6.860,00 CHF. Wer vor 5 Jahren 10.000 CHF in die Zuger Kantonalbank-Aktie investiert hat, hat nun 1,458 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 10.250,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14.941,69 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 49,42 Prozent gesteigert.

Zuger Kantonalbank war somit zuletzt am Markt 2,98 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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