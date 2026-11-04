SPI-Papier Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zuger Kantonalbank-Investment von vor einem Jahr verdient

Profitables Zuger Kantonalbank-Investment?

04.11.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Zuger Kantonalbank eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Zuger Kantonalbank-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 8.780,00 CHF. Bei einem Zuger Kantonalbank-Investment von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,139 Zuger Kantonalbank-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 12.984,05 CHF, da sich der Wert eines Zuger Kantonalbank-Papiers am 03.11.2026 auf 11.400,00 CHF belief. Die Steigerung von 10.000 CHF zu 12.984,05 CHF entspricht einer Performance von +29,84 Prozent.

Zuger Kantonalbank wurde am Markt mit 3,25 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net