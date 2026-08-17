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Accelleron Industries-Investition im Blick

SPI-Titel Accelleron Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Accelleron Industries von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Accelleron Industries-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Accelleron Industries AG
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Am 18.08.2023 wurden Accelleron Industries-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 22,96 CHF. Hätte ein Anleger 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Accelleron Industries-Aktie investiert, befänden sich nun 43,554 Accelleron Industries-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Accelleron Industries-Aktien wären am 17.08.2026 3.453,83 CHF wert, da der Schlussstand 79,30 CHF betrug. Aus 1.000 CHF wurden somit 3.453,83 CHF, was einer positiven Performance von 245,38 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Accelleron Industries betrug jüngst 7,05 Mrd. CHF. Am 03.10.2022 fand der erste Handelstag des Accelleron Industries-Papiers an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der Accelleron Industries-Aktie belief sich damals auf 18,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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