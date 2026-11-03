SPI-Titel Accelleron Industries-Aktie: Wäre ein Investment in Accelleron Industries vor einem Jahr inzwischen lukrativ?

Frühes Investment

03.11.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Accelleron Industries-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Accelleron Industries-Aktie statt. Der Schlusskurs des Accelleron Industries-Papiers betrug an diesem Tag 65,75 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Accelleron Industries-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,521 Accelleron Industries-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.11.2026 gerechnet (65,45 CHF), wäre das Investment nun 99,54 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0,46 Prozent verringert.

Accelleron Industries markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,00 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der Accelleron Industries-Papiere an der Börse SWX war der 03.10.2022. Der Erstkurs des Accelleron Industries-Papiers lag beim Börsengang bei 18,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net