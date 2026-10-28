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Addex Therapeutics-Anlage

SPI-Titel Addex Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Addex Therapeutics-Investment von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Addex Therapeutics-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addex Therapeutics Ltd.
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Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurde das Addex Therapeutics-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 0,06 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Addex Therapeutics-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.547,988 Addex Therapeutics-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 27.10.2026 auf 0,02 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 32,20 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 67,80 Prozent verringert.

Addex Therapeutics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,65 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
14.03.11 Addex Pharmaceuticals hold Vontobel Research
23.02.11 Addex Pharmaceuticals hold Vontobel Research
15.09.10 Addex Pharmaceuticals hold Vontobel Research
29.07.10 Addex Pharmaceuticals hold Vontobel Research
28.07.10 Addex Pharmaceuticals hold Vontobel Research

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