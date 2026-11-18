Hochrechnung

Vor Jahren in Addex Therapeutics-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Addex Therapeutics-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Addex Therapeutics-Anteile bei 2,32 CHF. Bei einem Addex Therapeutics-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 43,103 Addex Therapeutics-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Addex Therapeutics-Papiere wären am 17.11.2026 1,19 CHF wert, da der Schlussstand 0,03 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 98,81 Prozent.

Der Börsenwert von Addex Therapeutics belief sich zuletzt auf 3,77 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net