SPI-Titel Adval Tech-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adval Tech von vor einem Jahr abgeworfen

Profitables Adval Tech-Investment?

16.10.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Adval Tech-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Adval Tech -Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Adval Tech-Aktie an diesem Tag 40,20 CHF wert. Bei einem Investment von 10.000 CHF in Adval Tech-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 248,756 Adval Tech-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 15.10.2026 11.194,03 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 45,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 11,94 Prozent gesteigert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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