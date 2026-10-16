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Profitables Adval Tech-Investment?

SPI-Titel Adval Tech-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adval Tech von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Adval Tech-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adval Tech AG
45.00 EUR -1.20 EUR -2.60 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Adval Tech-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Adval Tech-Aktie an diesem Tag 40,20 CHF wert. Bei einem Investment von 10.000 CHF in Adval Tech-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 248,756 Adval Tech-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 15.10.2026 11.194,03 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 45,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 11,94 Prozent gesteigert.

Am Markt war Adval Tech jüngst 30,60 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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