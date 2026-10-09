SPI-Titel Adval Tech-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adval Tech von vor 10 Jahren bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Adval Tech gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Adval Tech-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 232,60 CHF. Bei einem Adval Tech-Investment von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,299 Adval Tech-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.10.2026 180,57 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 42,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 81,94 Prozent vermindert.
Zuletzt ergab sich für Adval Tech eine Börsenbewertung in Höhe von 30,63 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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