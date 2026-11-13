SPI-Titel AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AEVIS VICTORIA SA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Lohnender AEVIS VICTORIA SA-Einstieg?

13.11.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in AEVIS VICTORIA SA eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 13.11.2025 wurde die AEVIS VICTORIA SA-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die AEVIS VICTORIA SA-Aktie an diesem Tag bei 12,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das AEVIS VICTORIA SA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 7,813 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des AEVIS VICTORIA SA-Papiers auf 14,15 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 110,55 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 10,55 Prozent.

Alle AEVIS VICTORIA SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,20 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net