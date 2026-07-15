SPI-Titel AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AEVIS VICTORIA SA von vor 10 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in AEVIS VICTORIA SA-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades AEVIS VICTORIA SA-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 9,13 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 109,529 AEVIS VICTORIA SA-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 12,90 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.412,92 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 41,29 Prozent gesteigert.
AEVIS VICTORIA SA wurde am Markt mit 1,05 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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