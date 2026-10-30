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Lohnende AEVIS VICTORIA SA-Investition?

SPI-Titel AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AEVIS VICTORIA SA von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren AEVIS VICTORIA SA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AEVIS VICTORIA SA
15.40 EUR 0.10 EUR 0.65 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem AEVIS VICTORIA SA-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen AEVIS VICTORIA SA-Anteile letztlich bei 12,55 CHF. Bei einem 1.000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 79,681 AEVIS VICTORIA SA-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.10.2026 1.131,47 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 14,20 CHF belief. Mit einer Performance von +13,15 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war AEVIS VICTORIA SA zuletzt 1,21 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle AEVIS VICTORIA SA Aktie News

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