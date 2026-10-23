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AEVIS VICTORIA SA-Anlage

SPI-Titel AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein AEVIS VICTORIA SA-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen AEVIS VICTORIA SA-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AEVIS VICTORIA SA
15.70 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Am 23.10.2023 wurden AEVIS VICTORIA SA-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die AEVIS VICTORIA SA-Aktie bei 18,35 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die AEVIS VICTORIA SA-Aktie investierten, hätten nun 5,450 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 14,55 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 79,29 CHF wert. Die Abnahme von 100 CHF zu 79,29 CHF entspricht einer negativen Performance von 20,71 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von AEVIS VICTORIA SA belief sich zuletzt auf 1,24 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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