Langfristige Performance

Vor Jahren AEVIS VICTORIA SA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 27.11.2021 wurde das AEVIS VICTORIA SA-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 14,45 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 10.000 CHF in die AEVIS VICTORIA SA-Aktie investierten, hätten nun 692,042 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 9.065,74 CHF, da sich der Wert einer AEVIS VICTORIA SA-Aktie am 26.11.2026 auf 13,10 CHF belief. Aus 10.000 CHF wurden somit 9.065,74 CHF, was einer negativen Performance von 9,34 Prozent entspricht.

AEVIS VICTORIA SA wurde am Markt mit 1,11 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net