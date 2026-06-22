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AEVIS VICTORIA SA-Investition

SPI-Titel AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein AEVIS VICTORIA SA-Investment von vor einem Jahr eingefahren

26.06.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in AEVIS VICTORIA SA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AEVIS VICTORIA SA
12,55 CHF -0,05 CHF -0,40%
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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der AEVIS VICTORIA SA-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die AEVIS VICTORIA SA-Aktie bei 13,30 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 75,188 AEVIS VICTORIA SA-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 947,37 CHF, da sich der Wert einer AEVIS VICTORIA SA-Aktie am 25.06.2026 auf 12,60 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 5,26 Prozent verkleinert.

AEVIS VICTORIA SA war somit zuletzt am Markt 1,07 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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