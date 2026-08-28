SPI-Titel AEVIS VICTORIA SA-Aktie: Wäre eine Anlage in AEVIS VICTORIA SA von vor 5 Jahren rentabel gewesen?
Vor Jahren in AEVIS VICTORIA SA eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades AEVIS VICTORIA SA-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 12,90 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 775,194 AEVIS VICTORIA SA-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 03.09.2026 9.961,24 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 12,85 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 0,39 Prozent eingebüßt.
AEVIS VICTORIA SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,08 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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