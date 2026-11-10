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SPI-Titel ALSO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ALSO-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in ALSO-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ALSO AG
208.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Am 10.11.2016 wurden ALSO-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das ALSO-Papier bei 86,50 CHF. Bei einem Investment von 10.000 CHF in ALSO-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 115,607 ALSO-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 09.11.2026 22.265,90 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 192,60 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 122,66 Prozent gesteigert.

Der ALSO-Wert an der Börse wurde auf 2,39 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
20.02.13 ALSO-Actebis halten Vontobel Research
18.12.12 ALSO-Actebis hold Vontobel Research
13.12.12 ALSO-Actebis hold Vontobel Research
29.11.12 ALSO-Actebis hold Vontobel Research
22.10.12 ALSO-Actebis hold Vontobel Research

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