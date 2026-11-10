SPI-Titel ALSO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ALSO-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in ALSO-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Werte in diesem Artikel
Am 10.11.2016 wurden ALSO-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das ALSO-Papier bei 86,50 CHF. Bei einem Investment von 10.000 CHF in ALSO-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 115,607 ALSO-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 09.11.2026 22.265,90 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 192,60 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 122,66 Prozent gesteigert.
Der ALSO-Wert an der Börse wurde auf 2,39 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf ALSO
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ALSO
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen