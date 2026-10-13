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Rentabler ALSO-Einstieg?

SPI-Titel ALSO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ALSO-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen ALSO-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ALSO AG
210.00 EUR -2.00 EUR -0.94 %
Charts | News | Analysen

Die ALSO-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 87,55 CHF. Bei einem Investment von 1.000 CHF in das ALSO-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,422 ALSO-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des ALSO-Papiers auf 198,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2.266,13 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 126,61 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von ALSO belief sich zuletzt auf 2,48 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
20.02.13 ALSO-Actebis halten Vontobel Research
18.12.12 ALSO-Actebis hold Vontobel Research
13.12.12 ALSO-Actebis hold Vontobel Research
29.11.12 ALSO-Actebis hold Vontobel Research
22.10.12 ALSO-Actebis hold Vontobel Research

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