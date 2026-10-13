SPI-Titel ALSO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ALSO-Investment von vor 10 Jahren verdient

Rentabler ALSO-Einstieg?

13.10.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verdienst eines frühen ALSO-Einstiegs gewesen.

Die ALSO-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 87,55 CHF. Bei einem Investment von 1.000 CHF in das ALSO-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,422 ALSO-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des ALSO-Papiers auf 198,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2.266,13 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 126,61 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von ALSO belief sich zuletzt auf 2,48 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net