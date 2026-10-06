DAX 25.482 +0,9%ESt50 6.299 +0,9%MSCI World 4.953 +0,5%Top 10 Crypto 11,58 -1,2%Nas 27.477 +1,1%Bitcoin 76.337 -0,1%Euro 1,1242 +0,2%Öl 99,5 -0,8%Gold 4.152 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Lukrative ALSO-Anlage?

SPI-Titel ALSO-Aktie: So viel Verlust hätte ein ALSO-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in ALSO eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ALSO AG
210.00 EUR -2.00 EUR -0.94 %
Charts | News | Analysen

Vor 5 Jahren wurde das ALSO-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die ALSO-Aktie bei 263,50 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,380 ALSO-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 74,99 CHF, da sich der Wert eines ALSO-Anteils am 05.10.2026 auf 197,60 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 25,01 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von ALSO belief sich zuletzt auf 2,49 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle ALSO Aktie News

Werbung

ALSO Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ALSO nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
20.02.13 ALSO-Actebis halten Vontobel Research
18.12.12 ALSO-Actebis hold Vontobel Research
13.12.12 ALSO-Actebis hold Vontobel Research
29.11.12 ALSO-Actebis hold Vontobel Research
22.10.12 ALSO-Actebis hold Vontobel Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.