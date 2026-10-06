SPI-Titel ALSO-Aktie: So viel Verlust hätte ein ALSO-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in ALSO eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
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Vor 5 Jahren wurde das ALSO-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die ALSO-Aktie bei 263,50 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,380 ALSO-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 74,99 CHF, da sich der Wert eines ALSO-Anteils am 05.10.2026 auf 197,60 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 25,01 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von ALSO belief sich zuletzt auf 2,49 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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