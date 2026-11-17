SPI-Titel ALSO-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ALSO von vor einem Jahr eingebracht
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die ALSO-Aktie gebracht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 1 Jahr wurden Trades ALSO-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das ALSO-Papier an diesem Tag bei 219,50 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,456 ALSO-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 90,39 CHF, da sich der Wert eines ALSO-Anteils am 16.11.2026 auf 198,40 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 9,61 Prozent.
Am Markt war ALSO jüngst 2,47 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf ALSO
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ALSO
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen