Langfristige Investition

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die ALSO-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades ALSO-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das ALSO-Papier an diesem Tag bei 219,50 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,456 ALSO-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 90,39 CHF, da sich der Wert eines ALSO-Anteils am 16.11.2026 auf 198,40 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 9,61 Prozent.

Am Markt war ALSO jüngst 2,47 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net