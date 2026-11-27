Lukrative ams-OSRAM-Anlage?

Vor Jahren ams-OSRAM-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit ams-OSRAM-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das ams-OSRAM-Papier bei 14,20 CHF. Bei einem Investment von 1.000 CHF in das ams-OSRAM-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 70,423 ams-OSRAM-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der ams-OSRAM-Aktie auf 14,64 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.030,99 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3,10 Prozent vermehrt.

ams-OSRAM wurde am Markt mit 1,29 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net